أفضل دعاء يقال في ذكرى المولد النبوي

هناك العديد من الأدعية التي يمكن قولها على مدار يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، كما يجب القيام بجانب الدعاء، بكثرة الصلاة على الرسول وطلب المغفرة ورجاء العفو، أو الدعاء بما تجيش به القلوب، ويوجد عدة أدعية ليلة المولد النبوي الشريف.

كما يمكن ترديد دعاء المولد النبوي الشريف كالتالي: ربي انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك.

اللهم اجعل هذا البلد آمنًا، مطمئنًا سخيًا، رخياً، مستظلاً بظل كتابك، ملتزماً بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين.



