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الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

أدعية المولد النبوي 2023

دعاء
دعاء

توجد بعض الأعمال المستحبة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف 2023، مثل أفعال الخير كالصيام والعبادة والتقرب إلى الله تعالى والتوسعة على الأهل ونحو ذلك، وفقًا للوارد عن لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. 

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وتتنوع الأدعية التي يمكن ترديدها على مدار يوم مولد النبي، ما بين الصلاة على الرسول أو طلب المغفرة ورجاء العفو، أو الدعاء بما تجيش به القلوب، وضمن أفضل أدعية ليلة المولد النبوي الشريف ما يلي: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. 

ربي صلّ وسلم وبارك على محمد وعلى أصحابه وآله أجمعين، والتابعين لهم بإحسان وإيمان إلى يوم المآب. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك مِمَنْ تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير. 

اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وظاهره وباطنه، والدرجات العلا من الجنة. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

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