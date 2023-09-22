حلوى المولد.. اختراع مصرى «لف العالم»

يحتفى المصريون بالمولد النبوى الشريف منذ أكثر من ألف عام، تكريما لمولد خير الأنام وإحياءً لذكراه العطرة، وترك المصريون بصمتهم على احتفالات الفاطميين منذ مجيئهم إلى مصر عام 969، وابتكروا حلوى المولد والعروسة الحصان منذ بداية القرن الواحد والعشرين، والتى أصبحت جزءًا أصيلًا من التراث المصرى مع تعاقب السنوات في الاحتفاء بمولد المطصفى.

والتقت «الوفد» بعمالة أحد مصانع حلوى المولد النبوى الشريف، بمنطقة شبرا مصر، للتعرف عن قرب على صناعة حلوى المولد والمنتجات الجديدة، التى يبتكرها أصحاب المصانع كل موسم، بالإضافة إلى الوقوف على أسعار حلوى المولد بالتزامن مع ارتفاع أسعار السكر والعسل والمواد الخام.

الدكتور أيمن فؤاد

يقول الدكتور أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ الإسلامى، بجامعة القاهرة، إن فكرة حلوى المولد النبوى الشريف ترجع إلى عصر الدولة الفاطمية، وطوال فترة الخلافة الفاطمية التى استمرت لأكثر من قرنين احتفلوا بما يسمى في التاريخ بــ«المواليد الستة»، وهي: المولد النبوى ومولد السيدة فاطمة الزهراء، ومولد الإمام على ابن أبى طالب، ومولد الإمام حسن والإمام الحُسين ومولد الخليفة الفاطمى الحاكم ، على اختلاف فترات حكمهم.

حلوى المولد

ويضيف: حلوى المولد التى وزعها الفاطميون، كانت «القطائف» على شكلها الحالى، أما حلوى المولد والعروسة الحصان، فهى تراث مصرى أصيل ابتكرها المصريون مع تعاقب السنوات والحداثة والاحتفال بالمولد النبوى، ولفت إلى أن الكنافة ترجع للعصر العثمانى، ولكن حلوى المولد دخل عليها التطوير.

العروسة الحصان

ويؤكد «فؤاد»: إن حلوى المولد والعروسة الحصان ابتكرها المصريون فى القرن الواحد والعشرين، أما حلوى المولد فى العصر الفاطمى كانت أنواع أخرى، بالإضافة إلى إضاءة شوارع القاهرة الفاطمية ومأذن الجوامع بقناديل من الزيت والشمع، وعروسة المولد ابتكار مصرى أصيل، حدث مع التطور فى صناعة الحلوى.

احتفال المصريين بالمولد النبوى

ويواصل: إن احتفال المصريين بالمولد النبوى فى العصر الحديث أوسع من العصر الفاطمى، فالآن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف يُقيما ليالى ذكر طوال شهر ربيع الأول احتفالا واحتفاءً بالمولد النبوى، بالإضافة إلى بهجة المصريين والتعبير عن فرحتهم وحبهم لرسوال الله بالإقبال على شراء الحلوى، وهى الدولة الوحيدة فى الوطن العربى التى تبرز اهتماما كبيرا بالمولد النبوى الشريف.

الدكتور أحمد كريمة

يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: إن شواذ الفكر يقولون الاحتفاء بالمولد النبوى «بدعة»، ويوضح أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف والمناسبات والمواسم الدينية مشروعة، وفق قاعدة المصلحة والعُرف والعادة.

ويواصل «كريمة»: المشاغبون يتعللون بجهلهم بأنه لم يرد عن النبى أو الصحابة الاحتفال بمولده، وهذا فهم قاصر والترك وحده لا يدل على المنع، والمنع سواء كان للتحريم أو للكراهة لابد فيه من صيغة النهى.

النبى عظم يوم موْلدِهِ بالصيام

ويواصل «كريمة»: أن النبى عظم يوم موْلدِهِ بالصيام، ولما سُئل عن صومه ليوم الإثنين، قال ذلك يومٌ ولدتُ فيه ، ثم ورد أن أبى لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لفرحه بمولد النبى، حيث أعتق جاريته حينما بشرته بمولد النبى.

الابتهاج بحلوى المولد

ويوضح: أن الابتهاج بحلوى المولد مشروع، فالله تعالى قال: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لعباده»، فالاحتفاء بالمولد النبوى من العادات المحمودة ولا بئس بها طالما ليس بها إصراف ولا تبزير.

الحاج سباعى شبل

يقول الحاج سباعى شبل، صاحب أحد مصانع الحلويات، بمنطقة الساحل فى شبرا مصر: إنه ورث صناعة حلوى المولد أبًا عن جد، ويواصل جدي كان لديه مصنع حلوى، ويعمل في كل أنواع الحلويات، ووالدي ورث المهنة عن والده.

ويحكى سباعي: إنه يحب شغل حلوى المولد النبوى منذ صغره، وإنه يعمل في هذه المهنة منذ 63 عامًا وورث ولديه الصنعة، ويواصل أنه يصنع جميع أنواع حلوى المولد، وهناك أنواع جديدة، مثل: الشكلمة تصنع من جوز الهند والكريز والمدلعة ولديدة والحمام تصنع من جوز الهند والزبيب والعكاوى، والبيع بالجملة سواء للمستهلك بمنافذ المصنع أو للموزعين بالمحافظات.

ويتابع: دائما ما تأتى إلينا وزراة الصحة تأخذ عينات من كل الأنواع ويتم تحليلها والتأكد من سلامتها وعدم الغش، ونتعامل مع مستوردين لأغلب الخامات، ويواصل: نوزع حلوى المولد لجميع محافظات الجمهورية، وأسيوط وقنا ونجع حمادى، بالإضافة إلى التوزيع داخل أحياء محافظة القاهرة.

عبده الأفريقي

وبسؤال عبده الأفريقى، مسؤول بيع بمنفذ المصنع، عن إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد بالتزامن مع ارتفاع أسعار السكر والمواد الخام، يقول: «فى بيع والحركة شغالة والفرحة فى وشوش الناس بالمولد النبوى، ومصنع أبو السباع معروف بالبيع بالجملة، الناس تأتى إلينا من كل مكان، بسبب أسعارنا وجودة المنتجات، لأن جودة المنتجات واحدة لا عندنا فرز أول ولا ثانى ولا ثالث.

أنواع جديدة من حلوى المولد

ويتابع الأفريقي: إن هناك أنواعًا جديدة من حلوى المولد غزت الموسم هذا العام، إلى جانب الأنواع المتعارف عليها، مثل: الحمصية والفولية والسمسمية، وسعر الكيلو فى أى نوع منها بــ 120 جنيهًا.

ويواصل: العكاوى حلوى جديدة، سعرها 300 جنيه للكيلو، و«الفانكوش» اختراع جديد بــ180 جنيها للكيلو، و«حمام» بمكسرات البندق والفول السودانى، بــ 190 جنيها للكيلو، وملبن «حبل عين الجمل» بــ220 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى حلوى مربى الفستق، بــ180 جنيها للكيلو، وجوزهند مكسرات، بــ190 جنيها للكيلو.

ويوضح الأفريقي: إن هناك أنواعا جديدة ولكن أسعارها منخفضة، ومنها: المدلعة بــ 120 جنيها للكيلو ، وحلوى الشندوتش بسعر 180 جنيها للكيلو، وحلوى الشنوانى جديدة بــ120 جنيها للكيلو، والفخفخينة بسعر 120 جنيها للكيلو أيضا، بالإضافة إلى ملبن كرسبى وملبن شكولاته وملبن ألوان.

ويتابع: علبة حلوى المولد وزن كيلو سعرها 80 جنيها، فى حال كانت تعبئة المصنع، وفى حال أحب الزبون تشكيل علبة على ذوقه، تكون الأسعار حسب الأنواع التى اختارها.

قوارير شُبرا أعمدة مصنع حلوى المولد النبوي

وتقول منى، عاملة تغليف، من حي شبرا مصر: إنها تعمل في مصنع أبو السباع منذ عشر سنوات، وتواصل: من صغري اتعودت على العمل في آي شيء، أوقات أقف على ماكينة التغليف، ساعات في التقطيع أو التغليف أو التعبئة وتشكيل العلب أوالبيع.

وتؤكد: أنه لا يوجد ساعات عمل محددة ، على سبيل المثال ممكن نبدأ من السادسة مساءً حتى مساء اليوم التالي ، لا نكل ولا نمل من العمل، لذلك يطلقون علينا "أعمدة المصنع" ، ونشتغل 24 ساعة في الموسم ولا نقول تعبنا ولا نرتاح ولا نأخذ إجازة، وتتابع: "ما بنروحش البيت طول الموسم، لم أرى أمي منذ شهرين".

وبسؤالها عن السكن، تقول: إن الحاج يوفر شقة للفتيات، لكل اثنتين "سرير"، وهناك بيت كامل سكن للرجال، وكل العمالة شغالة لمدة 70 يوما حتى انتهاء الموسم.

وتوضح: بعد انتهاء موسم المولد النبوي، نستأنف النشاط في الحلويات الشرقية والغربية ، بالإضافة إلى موسم ياميش رمضان يأخذ نفس اهتمام وعمل المولد ، ومنها: تعبئة المكسرات والبلح والزيت والسكر، إلى جانب كعك وبسكويت عيد الفطر المبارك.

موسم "تربية العجول"

وتذكر منى طرائف من سنوات العمل السابقة: إنه في القديم كان هناك موسم "تربية العجول" في عيد الأضحى ، كنا نجلب الماشية ونربيها وفي العيد نذبح ونبيع للناس بسعر الجملة، لكن بسسبب ضغط العمل وتتابع المواسم لم نعُد نربي مواشي.

وبالسؤال عن مرتباتهن في المصنع، أجابت منى مسرعة: لا نسأل عن الماديات ، لأنه يُقييم عملنا ويعطني بالزيادة، وتسترسل: "نحن لا نغضب منه أعطنا حلو أو سيء لا نزعل، لأنه يشوفنا فيما بعد ويعوضنا عن آي نقص مادي، حتى لو انا مبنزلش الشغل ومحتاجة آي ماديات وجت له أطلب منه يديني على طول ، نحن ننظر إلى تلك المواقف ، ولا ننظر إلى اليومية، ولا في معاملة صاحب المصنع للعمالة ، معندناش صاحب مصنع هو أخونا الكبير ، نحن لا نعمل عند أبو السباع نحن أبناء أبو السابع، والشغل هنا يغطي احتياجاتنا وأكلنا ومصارفنا وجمعياتنا".

المعاملة الطيبة

وتسترسل حبيبة محمود، عاملة بمصنع أبو السباع للحلويات: إنه من حي شُبرا ، لكنها تُقيم في سكن العمل مع الفتيات في المواسم، وتعمل بالمصنع منذ عشر سنوات ، ولم تفكر بالعمل في مكان أخر بسبب المعاملة الطيبة التي تلقها من أصحاب المصنع .

وتضيف "حبيبة محمود": أن "أيبك أبو السباع شبل" أخ كبير لنا ودائما معانا وفي ظهرنا بأي أزمة يمر بها أحد منا ، ويقدر أي فتاة تعمل بالمصنع ، وفي آي ضيقة نلاقيه بجوارنا ، نحنُ اخواته ولا نعمل لديه.

فولية حلوى المولد

يقول كريم اشرف، صنايعي فولية، إنه من المنصورة ويعمل في صناعة حلو المولد منذ عشر سنوات، ويأتي إلى القاهرة قبل بدء الموسم بشهر للعمل في مصنع أبو السباع:عمل فولية المولد يمر بعدة مراحل ، وهما: وضع سكر وعسل، وتسمى بــ "تقليب الخام على النار" حتى يأخذ قوام، ثم يضاف الفول السوداني، ويقلب بـ "الجلخة" حتى يأخذ "عودي ــ القوام"، ونقلبها على الرخام للعجن وتبرد ، ثم تدخل على ماكينة الفرد ومنها إلى التهوية والتقطيع والتغليف.

يلتقط زياد أشرف، أطراف الحديث، قائلا: إنه من محافظة كفر الشيخ ولكنه تربى في مصنع أبو السباع، ويأتي مع بدء التحضير لموسم المولد النبوي، وعن طبيعة عمله يقول: إنه يستقبل حلة فولية المولد بعد السواء على النار، ويقطعها إلى ثلاثة أجزاء ، ويقوم بتقليبها حتى تبرد ثم تأخذ إلى ماكينة الفرد.

مرحلة الفرد

يقول الشيف عنتر: عامل على ماكينة فرد فولية المولد: إنه يفرد فولية على ماكينة الفرد ، وتمر على السكينة لتقطيع ومنها إلى التهوية ثم التغليف، والفولية من أشهر حلوى المولد وعليه إقبال كبير من الناس، وانا شغال من صغري في صناعة حلو المولد النبوي.

بسيمة المولد المولد النبوي

يقول أحمد رجب، صناعي بسيمة المولد "جوزهند فرن بالسمنة البلدي": إنه يضع العسل والسكر في الحلة ويقلبهما حتى يمتزجا ويأخذا عودًا ــ قوامًا، ثم يتم إضافتهما إلى حلة أخرى بها سمنة بلدي، وتلقب لخمس دقائق ، ثم تفرغ على جوز الهند، وتعجن وهي ساخنة ، وترص في الصاجات وتدخل إلى الفرن حتى السواء ثم تقطع وتغلف.

«جريدة الوفد» رصدت مراحل تزيين عروسة المولد وتصنيعها من أيام العصر الفاطمى ومقارنتها بالقرن الحادى والعشرين الذى ظهرت فيه على هيئة ألعاب إلكترونية منها المضئ والمتحرك ومنها التى تغنى بمناسبة المولد النبوى، وأخرى اكتفت بمواكبة العصر بطريقة لبسها.

وتنقسم مرحلة التزيين لعدة أجزاء يقوم عليها عدد من العمال ولكل منها جزء معين من العروسة يهتم به، فيبدأ بتلبيسها الفستان الأبيض الذى لا يتغير مع اختلاف العصور باعتباره الهيئة الأولى الذى ظهرت به عروسة المولد، ومن ثم تأتى مرحلة وضع المراوح الورقية الملونة التى يتم اقتصاصها قبل التزيين بوقت كافٍ لترسم شكل المروحة على جوانب العروسة.

يقوم العامل بوضع المراوح الخلفية للعروسة من خلال تثبيت «خوصة جريد» بها مثبت بآخرها مروحة مصنوعة من الورق المقوى، فالاهتمام بتزيين العروسة ووضع مختلف الألوان عليها يساعد على إبرازها فى شكل أجمل وهو ما يزيد الإقبال عليها، وبعد وضع المروحة والفستان تأتى مرحلة يتم وضع عقد أوسط رقبة.

ومن هنا تأتى المرحلة النهائية لتزيين العروسة المصنوعة من السكر الخالص بوضع اللون الأحمر بجبينها وكأنها عروسة حقيقية تتزين ليكتمل بذلك شكل العروسة الحلاوة.

ويوجد أشكال أخرى لعروسة مولد النبى انتشرت بصورة ملحوظة بالسنوات الأخيرة، فأصبح الجيل الجديد من الشباب والفتيات يقبلون على شراء العروسة الإلكترونية الحديثة والتى تتعدد أشكالها وألوانها.

فتأتى العروسة المصنوعة من البلاستيك بأحدث صيحات الموضة على حسب ملابس الموضة فى كل عام، فنجد عروسة مرتدية السارى الهندى وأخرى تجلس داخل صندوق كبير مزين بمصابيح الإضاءة، والعروسة الإلكترونية التى تغنى وتتحرك بنغمات مولد النبى والعروسة المرتدية بدلة الرقص.

وفى مشهد آخر والذى يعد أحدث صيحات هذا العام، ظهرت العروسة المحجبة التى ترتدى عباءة وطرحة، ولكل مواطن أن يختار ما يناسبه منها على حسب ذوقه الخاص.

صور حلوى المولد النبوي

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