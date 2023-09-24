الخليفي لـ"ميسي": احترام فرنسا أولاً

تحدث ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موقف الأرجنتيني ميسي مع ناديه السابق، بعد التتويج الأخير بمونديال قطر مع منتخب الأرجنتين.



كان ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، سبق وأن أكد خلال تصريحات أخيرة أنه لم يحظ بالتقدير الكافي مع ناديه عقب التتويج بالمونديال، على عكس ما تم مع باقي لاعبي المنتخب في أنديتهم الخارجية.



وفي هذا الصدد، قال الخليفي، خلال تصريحات نقلتها الصحف الفرنسية، اليوم الأحد، إن ميسى نال أنواع التقدير كافة، وتم الاحتفال به بشكل مصغر في المران، لكننا في الأخير نادٍ فرنسي والتتويج بالمونديال جاء على حساب منتخب فرنسا، وبالتالي من غير المنطقي أن يتم إقامة حفلة كبرى له.

وواصل ، ميسي لاعب كبير حتى الآن واحترام ما قدمه مع باريس ومنتخب بلاده في مونديال قطر أمر واجب.

ميسي الأكثر تتويجًا:

على صعيد الأرقام، بات الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، صاحب العدد الأكبر في التتويجات بتاريخ كرة القدم، بعد نجاحه في تحقيق إنجاز قياسي جديد، وحصد لقب كأس الدوريات الأمريكي، خلال شهر أغسطس الماضي.

وعقب التتويج بهذا اللقب أصبح ميسي يمتلك 44 لقبًا في تاريخ مشاركاته التي امتدت قرابة 19 عامًا، ليتخطى رفيقه السابق في الفريق الكتالوني داني ألفيس صاحب الـ 43 لقبًا.



ويمتلك النجم الأرجنتيني صاحب الـ7 كرات ذهبية تاريخًا عريضًا من الألقاب المحلية بعد حصده 10 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و8 كؤوس سوبر إسباني، و7 كؤوس ملك إسبانيا، و3 كؤوس عالم للأندية، و3 كؤوس سوبر أوروبي، ولقب كأس العالم.

والفايلنسيما (كأس الأبطال كونميبول–يويفا)، وكوبا أمريكا، وذهبية دورة الألعاب الأولمبية مع منتخب بلاده، وكأس العالم تحت 20 عامًا، ولقبين للدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي في مسيرته مع باريس سان جيرمان.