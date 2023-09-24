الصحة العالمية تحذر من الوباء القادم.. أخطر من كورونا واللقاح قيد الدراسة

حذرت منظمة الصحة العالمية من وباء قادم، في طريقه إلينا بالفعل، ومن المحتمل إزهاقه لملايين الأرواح أكثر مما أحدثه فيروس كورونا، ويمكن أن يقتل الملايين أكثر من كورونا.

وفي أحدث تصريحاتها عن الوباء المحتمل والذي أُطلق عليه رمز "x" أكدت منظمة الصحة العالمية إنه بالفعل يلوح في الأفق، ويمكن أن يكون أسوأ بكثير ما يؤدي إلى مقتل ملايين الأشخاص، مطالبة بضرورة تعجيل إصداراللقاحات وتسليمها بشكل سريعة لمكافحة المرض المتوقع.

مليون فيروس غير مكتشف

من جهتها أكدت الدكتورة كيت بينجهام رئيسة فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة، وتيم هامز بجامعة أكسفورد، خبيرى الصحة لصحيفة ديلي ميل، أن الهدف من الفيروس هو التكاثر أكبر عدد ممكن من المرات في أكبر عدد ممكن من المضيفين، لذا فهم يتحورون باستمرار ويلتصقون بحيوانات مختلفة، في الواقع، بعض الفيروسات الأكثر خطورة مثل الجدري والحصبة والإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية

تشير التقديرات إلى أنه قد يكون هناك حوالي مليون فيروس آخر غير مكتشف بعد، والتي يمكن أن تقفز من نوع إلى آخر ولديها القدرة على قتل الملايين من البشر، مشيرة إلى أن زيادة الأوبئة يرجع لـ3 عوامل رئيسية هي: العولمة، والاكتظاظ السكاني للمدن، وإزالة الغابات.

السيناريو الأكثر رعبًا

شددت "كيت" على أهمية اكتشاف مجموعة من اللقاحات الأولية المختلفة لكل عائلات الفيروسات المهددة، والتي يعرفها المتخصصون قبل بدء الوباء التالي: "من خلال هذه البداية المسبقة يمكن تصميم اللقاحات لاستهداف السمات المحددة للغاية للمرض X ، وهو أمر ليس مستحيلًا على الإطلاق لحسن الحظ".

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن قدوم الوباء ليس مجرد احتمال، وهذا مروع بما فيه الكفاية، والأمر الأكثر رعبًا هو حقيقة أن بريطانيا وبقية دول العالم لم تفعل سوى أقل القليل حتى الآن للاستعداد له، ولمكافحة المرض X، كما تسميه منظمة الصحة العالمية، بشكل مشئوم، وسنحتاج مرة أخرى إلى تصميم اللقاحات وتسليمها في وقت قياسي، ولكن، في ظل الوضع الراهن، ليس هناك أي ضمان على الإطلاق بأن ذلك سيحدث.