الرابطة الطبية: وباء كورونا انتهى ولكن انتشار الفيروس مستمر (فيديو)

قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الأوسطية، إن هناك كثيرًا من الدول لا تجري مسحات كورونا، ولذلك من الطبيعي أن يكون عدد المصابين 3 أو 4 أضعاف الأرقام التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية.

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لقاح متطور

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أننا بحاجة إلى لقاح متطور، يكون قادرا على التعامل مع متحورات كورونا الجديدة.

ونوه إلى أن العالم بدأ يشهد زيادة في ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا حول العالم، مشددًا على أن وباء كورونا انتهى ولكن انتشار الفيروس لم ينتهِ.

المتحور الجديد سريع الانتشار

وأشار إلى أن المتحور الجديد سريع الانتشار ونحتاج لقاحات فعالة بشكل أقوى، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المناعية.

ونوه رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الأوسطية، إلى أن إيطاليا أعلنت أن المصاب بكورونا ليس من الضروري أن يتم عزله، وهذا دليل على أن الوباء انتهى، وسنتعامل معه مثله مثل الإنفلونزا.