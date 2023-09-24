حسين لبيب: كؤوس الزمالك تعرضت للسرقة

أكد حسين لبيب، المرشح على منصب رئاسة نادي الزمالك أن عدد من الكؤوس في خزينة القلعة البيضاء تعرضت للسرقة، عندما توجه بالسؤال عنها خلال فترة تواجده على رأس اللجنة الثلاثية.

وكان لبيب قد تولى رئاسة الفارس الأبيض في 2021، خلفًا للجنة اللواء عماد عبد العزيز، والتي رحلت بقرار من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

تصريحات حسين لبيب

تحدث حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "تسألت عن كؤوس الزمالك وأنا في اللجنة الثلاثية في 2021 قيل لي أنها سُرقت".

وتابع: "حتى هذه اللحظة لم يتم البدء في مشروع فرع النادي في 6 أكتوبر".

وعن الصور المنتشرة عن العمل هناك، قال: "فقط كان هناك لودر وعدد من الأشخاض جاءت لتلتقط بعض الصور، وبعدها لم يحدث أي شيء، تم جمع اشتراكات من الأعضاء لكي يتم إنشاء الفرع ومع ذلك لم يتم عمل أي شيء منذ 2011".

وأكمل لبيب تصريحاته: "الزمالك مديون مثل باقي الأندية، الديون التي على النادي تتمثل في مصلحة الضرائب والرقم وصل لمليار و400 مليون".

وأضاف: "أحمد فؤاد الوطن عضو اللجنة الثلاثية يبذل جهدًا كبيرًا مع الضرائب، ووارد يتم تخفيضها وجدولتها".

وأكمل: "توجد ديون أخري مثل الغرامات الدولية ومُطالبة العديد من الأشخاص بأموالهم كل يوم".

وعن قائمته التي سيدخل بها الانتخابات، قال: "القائمة في حالة كتب لنا الله النجاح لنا، لدينا تصور لحل الأزمة المالية".

وتابع: "لن ندفع أي أموال شخصية، النادي أغنى مننا وبه موارد مالية كبيرة جدًا، ولكن كان يسوء استخدامها".

وعن عقود اللاعبين، قال: "لا بد أن يُعاد صياغة عقود اللاعبين، عقود لاعبي الزمالك أكبر بكثير من عقود لاعبي الأهلي في جميع الألعاب، وأثق في كلامي 200%، لكن النادي لم يكن يدفع هذه الأموال".

وأتم حسين لبيب تصريحاته: "أحب اطمئن جماهير الزمالك أننا لو أكرمنا الله ودخلنا النادي، فأنا رجل رياضي اعتدت الفوز، سيتم تهيئة الأجواء للاعبين من أجل تحقيق الفوز".

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