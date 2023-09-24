حسين لبيب: " أنا مش بتاع كرة يد"

كشف حسين لبيب، المرشح على مقعد رئاسة الزمالك خلال الانتخابات المقبلة، خلال ظهوره التلفزيوني بالأمس، عدد من الأمور الهامة حول قرار خوضه السباق الانتخابي.

وأكد لبيب أنه رجل عملي وأنه مقتنع تمامًا بإن التخطيط يساعدك في التنفيذ، كما أن حالة الزمالك تحتاج للتركيز الشديد.

تصريحات حسين لبيب

تحدث المرشح على رئاسة الزمالك خلال الانتخابات المقبلة في تصريحات تلفزيونية ببنرمامج “الحكاية”، والذي يقدمه عمر أديب، حيث قال: " مقتنع بإن كل دقيقة تقضيها في التخطيط تساعدك 10 دقائق في التنفيذ، فأنا رجل عملي، وحالة الزمالك تحتاج لكل ساعة تركيز وليست كل دقيقة، لأن النادي به مشاكل كثيرة".

وأكمل: "لدي قناعة بالنجاح، كما أنني خضت تجربة سابقة في النادي، وعندما تكون واثق من النجاح تستطيع أن تصل له".

وتابع: "طالما يُطعن فيك من الخلف لا بد أن تعرف أنك في المقدمة، لذلك لابد أن تواصل، هذه فلسفتي في الإدارة".

وتطرق لبيب للحديث عن السيرة الذاتية له، حيث قال: "حسين لبيب لاعب في الزمالك منذ عام 1968، كم أنني أنهيت مشواري في 1985، لم أحترف غير موسمين فقط".

وأضاف: "تقلدت العديد من المناصب في الإدارة الرياضية، "أنا مش بتاع كرة يد"، أتشرف بأنني كنت في أسرة كرة اليد، لكن منذ 1985 وأنا في المجال الرياضي بشكل عام".

وأردف: "حصلت على وسامين رياضيين، لكن هناك بعض الناس تشكك في عضويتي بنادي الزمالك، وأنا لا أعرف كيف أرد على هذا الأمر، أنا عضو في الزمالك منذ عام 2000، لكن الملف الخاص بي في النادي تم إزالة بعض الأوراق منه، والذين قاموا بالطعن علي كيف علموا أن الملف الخاص بي تمت إزالة أوراق منه؟".

واستطرد لبيب تصريحاته: "قمت بدفع قيمة العضوية حتى الموسم الحالي، ومعي الإيصال وقدمته للمحكمة، والقضية أمام القضاء الإداري الآن".

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