الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل غرق طفل في مركز أخميم

غرق
غرق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثمان طفل لفظ أنفاسه الأخيرة غرق بترعة الفؤادية دائرة مركز شرطة أخميم، شرقى محافظة سوهاج، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بسوهاج، بلاغا يفيد بغرق طفل بالترعة الفؤادية  دائرة مركز شرطة أخميم وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقلها للمستشفى الجامعى بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق ".

 

وبالانتقال والفحص تبين غرق الطفل "عبد اللاه. ع. ع" 9 سنوات ومقيم بذات الناحية تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي.

 

وبسؤال شقيقه "صبحي. ع. ع" 37 سنة سائق، قرر بأنه أثناء سير شقيقه علي حافة الترعة انزلقت قدمه وسقط بها وتوفي غرقاً ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق ".

 

تحرر محضر بالواقعة وجرى العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.

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