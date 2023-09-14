غرق عامل زراعي بترعة المسكينبة لعدم إجادته السباحة بالمنشاه

غرق عامل زراعي في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج أثناء قيامه بالإستحمام في ترعة المسكينية بدائرة المركز لعدم إجادته السباحة وجرى إنتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها للمستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود اشارة من المستشفى المركزي بوصول "أحمد . ع . ا . ا" 18 سنة عامل زراعي ومقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق .





بالإنتقال والفحص وسؤال والده "علي . ا . ا . ع" 43 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بترعة المسكينية بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفى وجود شبهه جنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .