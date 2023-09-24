الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس القابضة للصوامع: 30 ألف طن قمح إجمالي السعة التخزينية لصومعة الشرقية الحقلية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع إن صومعة منيا القمح المطورة بمحافظة الشرقية احد مشروعات تطوير الشون الحالية إلى صوامع تكنولوجية مطورة بسعة تخزين 5 آلاف طن ضمن 6 شون سيتم تطويرها باجمالي سعة نخزينية 30 ألف طن قمح.

وأوضح شريف باسيلي أن مشروع تطوير الشون الحقلية إلى صوامع تكنولوجية مطورة يأتي بالتعاون مع ايطاليا ضمن مبادرة مبادلة الديون مع الدولة الإيطالية لافتا إلى أن تطوير الشون الحقلية إلى صوامع تكنولوجية مطورة يمنع هدر 10% من إجمالي القمح الذي يتم تخزينه في الشون التربية بسبب الحشرات وسوء الطقس.
 

وأوضح باسيلي أنه تم إنشاء نحو 50 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية بسعة تخزينية 3.4 مليون طن ثم البدء بإنشاء 60 صومعة حالية مطورة حالية بهدف اختيار أماكن استراتيجية لاستلام القمح المحلي من المزارعين بما يحافظ على قمح الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ومحافظ الشرقية اللواء ممدوح غراب والسفير الإيطالي بالقاهرة صومة منيا القمح المطورة من شوية ترابية بسعة تخزينية 5 آلاف طن ضمن برنامج مبادرة الديون الإيطالية.

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