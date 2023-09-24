الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مروة ناجي ونجوم الإنشاد في احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوي

احتفالية فنية بقيادة
احتفالية فنية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية فنية تقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف.

 

ومن المقرر مشاركة الفنانة مروة ناجي مع نجوم الإنشاد الديني بالأوبرا، منهم : "ابراهيم فاروق، طه حسين، محمد عبد الحميد، تامر نجاح، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 26 سبتمبر على المسرح الكبير.

 

يتضمن البرنامج فاصلين تحيى الثانى مروة ناجى بنخبة مختارة من الاناشيد والابتهالات التى تحتفى بمولد الرسول الكريم وتعبر عن مكارم الاخلاق والتعاليم السمحة للدين الاسلامى منها برضاك يا خالقى، نبينا الكريم، محمد يا رسول الله، كم ناشد المختار ربه، خد بايدى، ام النبى، القلب يعشق.

 

اما الفاصل الاول يضم موشح تجلى مولد الهادى، حب الرسول، على باب سيدنا النبى، قمر، ماشى فى نور الله، الف الف صلاة، الفين صلاة ع النبى، دعونى.

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