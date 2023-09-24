يحل فريق نابولي ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد، علي نظيره ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الدوري الإيطالي ويحتضنها ملعب "ريناتو دال آرا".

موعد مباراة نابولي وبولونيا اليوم والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة بولونيا ونابولى فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر قناة AD Sports 1 HD.

ويحتل فريق نابولي المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 7 نقاط، جمعهما من 4 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل وحيد ومثلها هزيمة.

ويسعى أصحاب الأرض فريق بولونيا الى تحقيق الفوز رغم صعوبة الأمر والوصول الى النقطة رقم 8 بينما يسعى الضيوف إلى الفوز أيضا والوصول الى النقطة 10 وتعويض البداية المتعثرة للفريق في بطولة الدوري هذا الموسم.

في سياق متصل تحدث المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، مدرب نادي نابولي، بشأن تراجع مستوى الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي لم يتمكن حتى الآن من تسجيل أي هدف، سواءً في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإيطالي.

وقال في تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا": "تحدثت مع كفاراتسخيليا وأبلغته أنه إذا ركز فقط على تسجيل الأهداف، فلن يفعل ذلك أبدًا".

واستكمل: "كل ما عليه أن يفكر فيه هو أن يلعب كرة القدم وأن يستمتع، وحتى الاستمتاع بالواجبات الدفاعية".

وأختتم تصريحاته: "أخبرته أنها الطريقة الوحيدة التي سيستعيد بها ثقته ويسجل من خلالها الأهداف".

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