أمين التعاون الإسلامي يبحث مع وزير خارجية الدنمارك مسألة حرق المصحف الشريف

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الأحد، مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسمسون، مسألة حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف.

جاء لك خلال لقائهما على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 في نيويورك، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأطلع الوزير الدنماركي، الأمين العام على الخطوات التي اتخذتها حكومة بلاده باقتراح تشريع لتجريم الإساءة إلى الكتب المقدسة.

من جانبه، جدَّد الأمين العام موقف المنظمة من مسألة تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف؛ مثلما تضمنه قرار مجلس وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية الـ 18 ، ودعوة المنظمة للدول المعنية باتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار تلك الجريمة، مشيدًا بالخطوة التي اتخذتها الدنمارك في سبيل ذلك.