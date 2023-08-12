منظمة التعاون الإسلامي تحتفي بيوم الشباب العالمي

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الشباب في جميع أنحاء العالم ولاسيما الشباب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للشباب، والذي جاء هذا العام تحت شعار "المهارات الخضراء للشباب: نحو عالم مستدام"، مثمناً الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمبادرات التي أطلقتها أجهزة ومؤسسات المنظمة المعنية من أجل دعم التكيف والصمود لدى الشباب في العالم الإسلامي.

حسين إبراهيم طه

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت بهذه المناسبة - إنه يمكن أن يكون الشباب قوة داعمة للتنمية إذا تم تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها وتوفير الفرص لهم، مبيناً أنه بهدف رفع مستوى التمثيل حول قضايا الشباب والرياضة في منظومة منظمة التعاون الإسلامي، قرر المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة الذي استضافته المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2022، ومجلس وزراء الخارجية المنعقد في نواكشوط تحويل وحدة الشباب بالأمانة العامة إلى إدارة الشباب والرياضة.

وحث الأمين العام، الدول الأعضاء في المنظمة وأجهزتها المعنية إلى تقديم الدعم اللازم إلى إدارة الشباب والرياضة من أجل القيام بالمهام الموكلة لها، داعياً إلى تكاتف الجهود من أجل تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة في مجال تمكين الشباب، وكذلك تفعيل استراتيجية المنظمة للشباب للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة في هذا المجال.

ويحتفي العالم في الثاني عشر من أغسطس كل عام باليوم العالمي للشباب، وذلك لتعبئة وتشجيع الإرادة السياسية بشأن القضايا المتعلقة بالشباب ولتثمين إمكانيات الشباب في التكيف والصمود أمام التحديات التي يواجهونها، وتعزيز دورهم في رصد التقدم المحرز في مجال تنفيذ السياسات والبرامج في مجال بناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتنفيذه وتقييمه.