الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة رغم انتهاء الصيف (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سبب ارتفاع درجات الحرارة، الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، رغم انتهاء الصيف أمس.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى اليوم الأحد، إن الأحوال الجوية مستقرة إلى حد بعيد بمعظم محافظات الجمهورية، وهناك ارتفاعات طفيفة بقيم درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع اليوم أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة مئوية، إذ يؤثر في طقس مصر امتداد لمرتفع جوي بطبقات الجو العليا، وهذا المرتفع يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس إلى حد بعيد، وعدم وجود أي سحب تحجب أشعة الشمس.

تفاصيل الطقس خلال الخريف

وأكدت أن درجات الحرارة مرتفعة خلال فترة النهار، ففترة الظهيرة تشهد أجواء حارة على المناطق بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ولكن فور غياب آشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث انخفاض بدرجات الحرارة، وتظل الأجواء لطيفة فترات الليل خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل وفترات الصباح الباكر.

وذكرت أن درجات الحرارة منخفضة فترات الليل خصوصا مع فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، خصوصا مع انخفاض نسب الرطوبة فترات الليل ووجود نشاطا نسبيا للرياح، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الانخفاض فترات الليل، مشيرة إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة معنا هي الشبورة المائية وستظل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى هذا الأسبوع بين الـ34 درجة مئوية و35 درجة مئوية.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الجوية أن فصل الخريف بدأ بالأمس، والنصف الأول من فصل الخريف نشهد ببعض الأيام ارتفاعات بدرجات الحرارة، ولكن فترات المساء وساعات الليل المتأخرة نشهد بردوة للطقس وفي فترات الصباح الباكر.