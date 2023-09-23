السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس المنيا.. حار نهارا لطيف ليلا والعظمى 35 درجة

المنيا
المنيا

تشهد محافظة المنيا ، اليوم السبت 23 سبتمبر  2023 ، طقس حار نهارا لطيف ليلا على ربوع البلاد ، وسجلت درجات حرارة العظمى 35 والصغرى 22 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت ، القاهرة العظمى 34  والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31  والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة  والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 و الصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 والصغرى  26 درجة، المنيا العظمى 35 والصغرى 22 درجة 

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