طقس المنيا.. حار نهارا لطيف ليلا والعظمى 35 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 ، طقس حار نهارا لطيف ليلا على ربوع البلاد ، وسجلت درجات حرارة العظمى 35 والصغرى 22 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت ، القاهرة العظمى 34 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 و الصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 والصغرى 26 درجة، المنيا العظمى 35 والصغرى 22 درجة