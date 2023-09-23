الربيع المصري ينهي غليان طقس امتد لشهور.. فيديو

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف تكون درجات الحرارة فيه معتدلة بشكل كبير عن فصل الربيع الذي يتم تسجيل فيه درجات حرارة مرتفعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء السبت، أن فترات الليل تتقارب بشكل كبير للغاية مع فترات النهار، بعدها تمتد ساعات الليل كلما اقترب فصل الشتاء؛ حيث تشهد البلاد ونصف الكرة الأرضية الشمالي درجات حرارة منخفضة.

ولفت إلى أن فصل الخريف يشهد أحيانًا منخفضات جوية التي تؤدي لحالات عدم استقرار في الطقس وتكون عنيفة أحيانًا بالمقارنة بفصل الشتاء، نافيًا وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يتبعها أمطارًا غزيرة، مؤكدًا أن الطقس مستقر لمدة أسبوع قادم ويتسم بوجود شبورة تكون خفيفة وكثيفة في بعض المناطق.