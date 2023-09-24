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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء الصومال: الحكومة نجحت في تحرير 45% من المناطق المسيطرعليها الإرهاب

حمزة عبدي بري
حمزة عبدي بري

قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إن الحكومة أحرزت تقدما في الحرب ضد مليشيات الشباب، مشيرا إلى أنها نجحت في تحرير 45% من المناطق التي كانت بيد الإرهاب، وأن الدولة تسعى إلى تطوير الخدمات الاجتماعية.

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وأضاف بري- خلال كلمته في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية - أن الصومال ضحية لآثار تغير المناخ، وقد شهد سلسلة من موجات الجفاف والفيضانات، وأن الصومال يطلب المساعدة في إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ.

وطالب رئيس الوزراء الصومالي من مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة على بلاده، منذ أكثر من 30 عامًا، حتى تنتصر بلاده على الإرهاب، ويتولى الجيش الوطني مهمة أمنها.

ودعا إلى إصلاح المنظمات الدولية في العالم، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبنك التنمية والنظام العام للاقتصاد العالمي، من أجل إيجاد حلول جديدة.

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