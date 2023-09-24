تشكيل اَرسنال المتوقع أمام توتنهام.. ثلاثي في الهجوم

يواصل اَرسنال استعدادته القوية لمواجهة توتنهام، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث الجانرز عن الفوز خلال مواجهة اليوم، من أجل الاستمرار في مطاردة مانشستر سيتي على صدارة البريميرليج.

ومن المقرر أن يدفع المدرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز بالثلاثي بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس، ولياندرو تروسارد لقيادة هجوم اَرسنال خلال مواجهة اليوم.

تشكيل اَرسنال المتوقع لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل ماجاليس، زينشيكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، فابيو فييرا.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، لياندرو تروسارد.

ترتيب الفريقين

يأتي توتنهام في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما اَرسنال في المركز الثالث بنفس رصيد السبيرز، لكن الأهداف المسجلة تصب في صالح توتنهام، فيما يحتل ليفربول نفس الترتيب بهذا الرصيد من النقاط.

ومن المقرر أن تنطلق موقعة اَرسنال أمام توتنهام في الرابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الإمارات".

بينما تُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي طيلة السنوات الماضية.