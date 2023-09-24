الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبد الواحد السيد يرفض إلغاء عقوبة حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد لاعب
حسام عبد المجيد لاعب الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات جديدة في الغرامة الموقعة من عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على حسام عبد المجيد مدافع الأبيض والمقدرة بـ200 ألف جنيه ، على هامش اعتراضه على استبعاده من قائمة الفريق أمام بيراميدز في المباراة الماضية.

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وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية: "رفض عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إلغاء العقوبة المالية الموقعة مؤخرًا على حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأبيض".

وكان الجهاز الفني قد وقع غرامة مالية على حسام عبد المجيد قدرها 200 ألف جنيه بعد رفضه مرافقة الفريق لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري عقب خروجه من قائمة المباراة.

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وأضاف: " عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك رفض إلغاء العقوبة الإدارية الموقعة على اللاعب بعد تدخل أكثر من لاعب في الفريق خلال الساعات الماضية لتهدئة الأجواء ".

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