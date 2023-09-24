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الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد موقعة اَرسنال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

اَرسنال وتوتنهام
اَرسنال وتوتنهام

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع اَرسنال وتوتنهام، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويحتل توتنهام وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة، بينما اَرسنال في المركز الثالث بنفس رصيد السبيرز، فيما يحتل ليفربول نفس الترتيب بهذا الرصيد من النقاط.

موعد المباراة           

تنطلق مواجهة اَرسنال أمام توتنهام في الرابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الإمارات".

القنوات الناقلة

تُنقل موقعة الجانرز أمام السبيرز عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي طيلة السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بعدما حقق الفوز في الست جولات الماضية.

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