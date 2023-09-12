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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة اَرسنال لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2024

اَرسنال
اَرسنال

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي اَرسنال عن قائمة الفريق المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد 2023/2024.

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ونجح اَرسنال في حجز مقعد ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حل في وصافة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي 2022/2023.

قائمة اَرسنال لبطولة دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: آرون رامسديل، ديفيد رايا، جيمس هيلسون.

الدفاع: سيدريك سواريس، لينو سوزا، تاكيهيرو تومياسو، أولكسندر زينتشينكو، بن وايت، جابرييل ماجالايس، جاكوب كيويور، ويليام ساليبا.

الوسط: محمد النني، جورجينيو، توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافرتز، فابيو فييرا، إميل سميث رو.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، ريس نيلسون، إيدي نكيتياه، جابرييل جيسوس.

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