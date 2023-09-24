عامر حسين: الزمالك يشارك في السوبر بهذه الحالة

أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية أن نادي الزمالك سيشارك في كأس السوبر حال فوز الأهلي أو بيراميدز ببطولة كأس مصر.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "بطل الدوري ووصيف الدوري وبطل كأس مصر وبطل الرابطة هم من يشاركوا في كأس الرابطة".

وتابع :"حال فوز الأهلي أو بيراميدز بكأس مصر سيشارك الزمالك في كأس السوبر".

نجم الأهلي السابق: كولر "بيذاكر كويس"

أثنى عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق على أداء السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الحالي مشددا على أنه لديه ميزة مهمة وهي قدرته على دراسة الخصم جيدا.

وقال الحديدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر بيذاكر الخصم كويس، وعشان كدة قدر يقدم مباراة جيدة أمام علي ماهر ويفوز على المصري برباعية".

وأضاف: "الأهلي أدائه هيكون أحسن من كدة الفترة اللي جاية بسبب الانسجام اللي هيجي مع الوقت".

واختتم: "كثرة المباريات ستعيد مستوى لاعبي الأهلي بشكل تدريجي وهذا الأمر سيفيد الفريق ككل".