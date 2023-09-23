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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب الزمالك السابق يوجه رسالة لـ حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد لاعب
حسام عبد المجيد لاعب الزمالك

حرص خالد جلال مدرب الزمالك السابق على توجيه رسالة إلى حسام عبد المجيد المدافع الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

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أكد جلال أن غياب محمود حمدي الونش عن دفاع الزمالك أثر سلبا على الفريق خلال الفترة الأخيرة.

قال جلال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمود حمدي الونش تأثيره ظهر بشدة على دفاعات الزمالك، الفريق يعاني بدونه، كان يمنح الفريق ثقة كبيرة".

وأضاف: "مصطفى الزناري عنده قوة وسرعة، وعبد الغني ومحمود علاء، لكن الونش دايما مقاتل".

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وعن حسام عبد المجيد مدافع الزمالك قال: "بقول لحسام احنا لسة بنبتدي وبنقول يا هادي، شيكابالا بيقعد، وعبد الشافي بيقعد، عبد الشافي ده حاجة لن تتكرر".

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