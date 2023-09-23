جويلي في ميت عقبة

أكد الناقد الرياضي مصطفي جويلي، أن الدكتور عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك، الشائعات التي تلاحق القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية عن تبرعات رجال الأعمال لا أساس لها من الصحة باستثناء هاني العتال، المرشح على منصب نائب الرئيس خلال الانتخابات المقبلة.

وشدد جويلي على أن البناني كشف عن أن العتال تبرع بـ 2 مليون جنيه ، والتي ذهبت لسداد جزء من مستحقات اتحاد اليد.

كما تطرق جويلي للحديث عن الفريق الأول لكرة القدم وعودة الجناح أحمد السيد زيزو للمشاركة، وعودة محمد عواد لحراسة مرمى القلعة البيضاء.

جويلي في ميت عقبة

باستثناء مليوني العتال.. تبرعات رجال الأعمال لـ الزمالك "فنكوش"