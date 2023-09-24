ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تستضيف "الحكواتي" الفنان هيثم شكري

تحت إشراف هاجر محروس، مديرة عام ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أسيوط، نظمت المكتبة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في إطار توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود المكتبة للترفيه عن الأطفال وتعزيز ثقافتهم وإثراء معرفتهم.

أحد الفعاليات التي نظمتها المكتبة كانت ورشة "الحكواتي" مع الفنان هيثم شكرى، حيث قدّم هذا الفنان الشهير سلسلة من القصص الشيقة والممتعة للأطفال.

تمت إعداد هذه الورشة ضمن إطار تعليمي يهدف إلى تنمية خيال الأطفال وتعزيز مهارات الاستماع والتركيز لديهم.

شهدت الورشة مشاركة نشطة من قبل الأطفال وأبدوا سعادتهم واستمتاعهم بالقصص المحكية بشكل ممتع ومشوق.

وقد تفاعل الفنان هيثم شكرى مع الأطفال بطريقة مبدعة، محاولاً توصيل القيم الثقافية والأخلاقية من خلال القصص التي قدمها.

كانت هذه الورشة فرصة قيّمة للأطفال للاستماع إلى القصص الجميلة والاتساع في آفاق المعرفة والثقافة.

حظيت الورشة بتقدير واستحسان الأهالي والحضور، الذين أشادوا بالجهود التي تبذلها المكتبة في تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة لصالح الأطفال.

وتعدّ هذه الفعاليات نموذجًا ملهمًا لبقية المكتبات والمنظمات الثقافية لتقديم المزيد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتثقيفية للأطفال، بهدف خلق جيل مثقف وواعٍ يحب القراءة والاستماع إلى القصص والحكايات.

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط تنظم ورشة "الحكواتي" مع الفنان هيثم شكرى

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط تنظم ورشة "الحكواتي" مع الفنان هيثم شكرى

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط تنظم ورشة "الحكواتي" مع الفنان هيثم شكرى

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط تنظم ورشة "الحكواتي" مع الفنان هيثم شكرى

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط تنظم ورشة "الحكواتي" مع الفنان هيثم شكرى

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط تنظم ورشة "الحكواتي" مع الفنان هيثم شكرى

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط تنظم ورشة "الحكواتي" مع الفنان هيثم شكرى