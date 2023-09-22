جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب مواقع في غزة وسط الاحتجاجات

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أن قواته شنت ضربات، في قطاع غزة حيث تقع اشتباكات مُنذ أيام بين مُحتجين والقوات الإسرائيلية على طول السياج الفاصل، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الجمعة.

ولم يُقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن الضربات بعد، لكن وسائل إعلام تابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع قالت إن مواقع أمنية تعرضت للقصف.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة إن 14 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات رشق خلالها عشرات الشبان قوات الأمن بالحجارة وأحرقوا الإطارات.

الرئاسة الفلسطينية ترد بقوة على خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

رد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية "نبيل أبو ردينة"، بقوة وبشدة على خطاب رئيس وزارء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، في الأمم المتحدة، قائلاً لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضى "الشعب الفلسطيني"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وأكد أبو ردينة، أنه "لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضى الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأضاف أن هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني الذي حدّدته القيادة الفلسطينية التاريخية، ولن تتنازل عنه، ومخطئ من يعتقد غير ذلك.

وتابع قائلًا "إن السلام يبدأ من فلسطين، والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والإقليم".