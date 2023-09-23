حمدي رزق يطالب مرشحي الرئاسة بالتوقيع على تعهد “الإخوان إرهاب”

قال الإعلامي حمدي رزق: “إن الإخوان يخططون لإعادة التطبيع مع السياسة والمجتمع من خلال استغلال الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن ادعاء الإخوان في هذا الوقت بوجود اعتقالات وتعسف قضائي غير عادل تمامًا، فمنذ تولي الرئيس السيسي منصبه، تم إطلاق سراح آلاف المواطنين المحتجزين في السجون، ولعب الحوار الوطني دورًا رئيسيًّا في القضية، ولهذا السبب يمكننا القول إن الإخوان يمضون قدمًا للتطبيع.

نوه إلى أن "هذه المجموعة هي جماعة إرهابية وفقًا للقانون، وكل من يريد المشاركة في الانتخابات يجب أن يعترف بأن هذه المجموعة إرهابية وأن الترويج لاعتقال المصريين للإخوان غير عادل"، لافتًا إلى أن الإخوان بارعون في خداع مناصريهم بظاهرة الامتنان، لكن نواياهم تنكشف بسرعة، لأن سنة الإخوان الإرهاب.

أشار إلى أن الدولة المصرية تمر بأزمة اقتصادية نتيجة لحدث عالمي صعب للغاية، قائلًا: “نعلم أن مواطنينا يعانون من ارتفاع الأسعار وأننا نعرف المعاناة التي يعاني منها الناس، لكن هذا ليس مبررًا لانتخاب جماعة إرهابية”.