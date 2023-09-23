السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الإثنين.. الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل الانتخابات الرئاسية المقبلة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها ستعقد مؤتمرا الساعة 2:30 ظهر الإثنين للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

txt

500 جنيه.. غرامة مالية للمتخلفين عن الانتخابات الرئاسية

txt

سبب منع التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

يترقب الكثير من المواطنين بدء الانتخابات الرئاسية فمن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة يوم الإثنين المقبل  قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.

وفي وقت سابق حدد قانون تنظيم الانتخابات عقوبة من يتخلف عن التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بغير عذر، حيث قرر غرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه، للمواطن المقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن التصويت في العملية الإنتخابية.

 

 

 

جدير بالذكر أن الجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي ستعلن عنه الهيئة يوم الإثنين المقبل؛ يتضمن جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

مواد متعلقة

النائب أسامة الأشموني: توجيهات السيسي بتعميق التصنيع المحلي سيوفر فرص عمل للشباب

"بحوث الإلكترونيات" يفتتح 3 فصول لمحو أمية العاملين بالمعهد

بايرن ميونخ يفرض سيطرته على نتائج المواجاهات المباشرة مع بوخوم

سبب منع التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

الوطنية للانتخابات تستعرض جهودها لإجراء الانتخابات الرئاسية

نشرة أخبار التوك شو.. الانتخابات الرئاسية ومفاجأة حول الـ 50 جنيهًا البلاستيكية
الجريدة الورقية