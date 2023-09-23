مانشستر يونايتد يتقدم على بيرنلي بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدمًا على بيرنلي بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 45 والأخيرة من عمر الشوط الأول، الذي شهد تبادل الفريقين السيطرة على الكرة وإهدار الكثير من الفرص على كلا المرميين.

بدأ فريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكونًا من:

حارس المرمى: أندرية أونانا.

الدفاع: لينديلوف - إيفانز - دالوت - ريجيليون.

الوسط: كاسيميرو - ماكتوميناي - حنبعل المجبري - هويلاند - برونو فرنانديز.

الهجوم: ماركوس راشفورد.

جاء النجم التونسي الدولي حنبعل على رأس تشكيل اليونايتد لمواجهة بيرنلي، بينما تواجد سفيان أمرابط على مقاعد البدلاء، في لقاء يبدأ فيه المدر الهولندي بطريقة لعب 4-3-3.