ثورة غضب في مانشستر يونايتد بسبب قرارات تين هاج

من سيئ إلى أسوأ، هكذا تسير الأمور في مانشستر يونايتد، حيث أشارت تقرير صحفية إلى وجود حالة من الانشقاق، داخل الفريق بسبب قرارات المدرب الهولندي إيريك تين هاج.

أعلن مانشستر يونايتد في وقت سابق، عن استبعاد الدولي الإنجليزي، سانشو من تدريبات الفريق مبارياته، وأصدر النادي قراره بعد جدل علني، بين اللاعب ومدربه الهولندي.

وتعود القصة إلى استبعاد سانشو، من قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة آرسنال، للجولة الرابعة للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، وعندما سئل تين هاج عن سبب الاستبعاد، أجاب المدرب الهولندي وأكد أن لاعبه لا يتدرب بالشكل المناسب مع الفريق.

سانشو وتين هاج

وكذب سانشو لاحقا على مدربه، بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف فيه نفسه بـ "كبش فداء"، قبل أن يحذف المنشور لاحقا، دون أن يوجه اعتذارا.

وفي سياق متصل، وبحسب ما أورد موقع إذاعة بريطانيا، فإن مجموعة من لاعبي الفريق لمانشستر يونايتد، يرفضون قرار تين هاج باستبعاد سانشو، ووجود شعور بالضجر لدى العديد من لاعبي الفريق، بسبب انتقادات المدرب المتواصلة.

ويعيش الشياطين الحمر، حالة من عدم الاستقرار على مستوى الأداء والنتائج، فخلال المباريات الـ 6 التي خاضها منذ بداية الموسم الجديد، لم يحقق الفريق سوى فوزين مقابل تلقي 4 هزائم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 13، في الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط من 5 مباريات، بتحقيق انتصاران و3 خسائر، وتعرض الفريق للخسارة بنتيجة 4-3 أمام بايرن ميونخ في المباراة الافتتاحية له بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.