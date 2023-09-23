حنبعل يقود تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة اليوم أمام بيرنلي، على ملعب ستاد تورف مور، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

حنبعل يبدأ وأمرابط بديل في تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

وجاء حنبعل على رأس تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي في تشكيل يضم كل من ماركوس راشفورد وكاسيميرو، ويتواجد سفيان أمرابط على مقاعد البدلاء، في لقاء يبدأ فيه المدر الهولندي بطريقة لعب 4-3-3، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: أندرية أونانا.

في خط الدفاع: لينديلوف وإيفانز ودالوت وريجيليون.

في خط الوسط: كاسيميرو وماكتوميناي وحنبعل المجبري وهويلاند وبرونو فرنانديز.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر أمام بيرنلي كل من بايندير وسفيان أمرابط وأنطوني مارسيال وإيريكسين وجارناتشو ورفائيل فاران وبيليستري وفان دي بيك وجور.