عاجل
"احترمي لفظ التشهد".. احتفال أنغام باليوم الوطني السعودي يضعها في مأزق مع الجماهير النمنم يهاجم طالبي الضمانات لعقد الانتخابات الرئاسية.. احترام اختيار الـ 100 مليون ضرورة
الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

لميس الحديدي: السيسي قد يعلن ترشحه يوم 6 أكتوبر والفترة التالية الأخيرة له

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي أن هذا الأسبوع هو أسبوع سياسي بامتياز، حيث  بدأت عجلة الانتخابات الرئاسية تدور؛ إذ بدأنا نسمع عن مرشحين محتملين.

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة  ON، أن السباق الرئاسي ينطلق قريباً  وهي انتخابات منسوبة لعام 2024 حيث تمتد فترتها  ست سنوات حتى وإن عقدت  في نهاية عام 2023 فهي فقط مواقيت الاستحقاقات وفقاً للدستور والقانون.


وأكملت : "هذه هي أول انتخابات رئاسية بعد تعديل  دستور 2014  في عام 2019 وهي خامس انتخابات تعددية  في تاريخ مصر حيث أجريت الأولى في عام 2005 وكان قبلها  السائد استفتاءات على الرئاسة  والقاعدة الانتخابية تبلغ وفقاً لآخر إحصائيات ومازلنا ننتظر الحصر الجديد الذي يبلغ قرابة  65 مليون ناخب".

واستعرضت الحديدي مقارنة بين انتخابات في 2014 و2018  ونسب المشاركة والقاعدة الانتخابية، قائلة : “لن أدعو لترشيح أي مرشح للرئاسة ولكن المشاركة مهمة لو عايزين مرحلة حياة سياسية حيوية إحنا جزء منها”.

txt

الإثنين.. الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل الانتخابات الرئاسية المقبلة

txt

الانتخابات الرئاسية.. والمشاركة


ولفتت إلى أن هناك 4 أحزاب تستطيع تقديم مرشحين بسهولة لانتخابات الرئاسة وأن هناك  3 مرشحين محتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية من المعارضة  وهناك تفتت في الاتفاق على مرشح واحد.


وأكملت: “هذه هي المرة الثالثة والأخيرة للرئيس السيسي وفقا لما ينص عليه الدستور.. وقد يعلن نيته للترشح يوم 6 أكتوبر وأن هناك شرطين  مهمين لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، وهما الحصول على تأييد 20 عضوا في مجلس النواب أو الحصول على 25 ألف توكيل من الموطنين”.


وطالبت بمد فترة جمع التوكيلات  للمرشحين لأكثر من أسبوعين أو جمع  تأييد 20 نائباً، قائلة “مدة التوكيلات بتكون أسبوعين وهي فترة صعبة وقصيرة للأحزاب الصغيرة وليس لحزب الأغلبية ونتمنى أن تمد الوطنية الانتخابات المدة لمنح فرصة أكبر للأحزاب”.

 

مواد متعلقة

رفع جلسات الحوار الوطني وتعليق أعماله لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية

أحمد صبور: الهيئة الوطنية نجحت في عرض ضوابط الانتخابات الرئاسية

عليّ الدين هلال: أتمنى وجود برامج مختلفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

تشريعية النواب: الدولة على مسافة واحدة من مرشحي الانتخابات الرئاسية

سبب منع التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

أحمد موسى: القضاة فقط هم من سيراقبون الانتخابات الرئاسية (فيديو)

هل سيتم حل مجلس النواب بعد الانتخابات الرئاسية؟!

النائب حازم الجندي: الهيئة الوطنية للانتخابات تدير الانتخابات الرئاسية بنزاهة وشفافية
الجريدة الورقية