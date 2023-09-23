لميس الحديدي: السيسي قد يعلن ترشحه يوم 6 أكتوبر والفترة التالية الأخيرة له

قالت الإعلامية لميس الحديدي أن هذا الأسبوع هو أسبوع سياسي بامتياز، حيث بدأت عجلة الانتخابات الرئاسية تدور؛ إذ بدأنا نسمع عن مرشحين محتملين.

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة ON، أن السباق الرئاسي ينطلق قريباً وهي انتخابات منسوبة لعام 2024 حيث تمتد فترتها ست سنوات حتى وإن عقدت في نهاية عام 2023 فهي فقط مواقيت الاستحقاقات وفقاً للدستور والقانون.



وأكملت : "هذه هي أول انتخابات رئاسية بعد تعديل دستور 2014 في عام 2019 وهي خامس انتخابات تعددية في تاريخ مصر حيث أجريت الأولى في عام 2005 وكان قبلها السائد استفتاءات على الرئاسة والقاعدة الانتخابية تبلغ وفقاً لآخر إحصائيات ومازلنا ننتظر الحصر الجديد الذي يبلغ قرابة 65 مليون ناخب".

واستعرضت الحديدي مقارنة بين انتخابات في 2014 و2018 ونسب المشاركة والقاعدة الانتخابية، قائلة : “لن أدعو لترشيح أي مرشح للرئاسة ولكن المشاركة مهمة لو عايزين مرحلة حياة سياسية حيوية إحنا جزء منها”.



ولفتت إلى أن هناك 4 أحزاب تستطيع تقديم مرشحين بسهولة لانتخابات الرئاسة وأن هناك 3 مرشحين محتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية من المعارضة وهناك تفتت في الاتفاق على مرشح واحد.



وأكملت: “هذه هي المرة الثالثة والأخيرة للرئيس السيسي وفقا لما ينص عليه الدستور.. وقد يعلن نيته للترشح يوم 6 أكتوبر وأن هناك شرطين مهمين لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، وهما الحصول على تأييد 20 عضوا في مجلس النواب أو الحصول على 25 ألف توكيل من الموطنين”.



وطالبت بمد فترة جمع التوكيلات للمرشحين لأكثر من أسبوعين أو جمع تأييد 20 نائباً، قائلة “مدة التوكيلات بتكون أسبوعين وهي فترة صعبة وقصيرة للأحزاب الصغيرة وليس لحزب الأغلبية ونتمنى أن تمد الوطنية الانتخابات المدة لمنح فرصة أكبر للأحزاب”.