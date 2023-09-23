أسماء الفائزين بجائزة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية"

أعلنت هدايت هيكل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، اسماء الفائزين بـ"جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي، فوز الزميل احمد رجب، لتجربته الرائدة في تحليل جريمة مقتل الانبا ابيفانيوس وتقديمها في قالب صحفي مبدع، وفوز الزميل عبد الله ابو ضيف، لتميزه في التغطية لملفات قومية وعربية ذات قيمة تخص البيئة والصحة العامة.

جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية

وبدأت احتفالية مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل. ومن المقرر أن يتم خلال للاحتفالية، تسليم "جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

حضر الاحتفالية المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بجانب عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام وبعض الرموز السياسية والثقافية والدبلوماسية السابقين، كما حضر نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.

أيضا حضرت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. والمؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية.

كما تعمل على أن تكون عونًا لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد، حيث تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي.

وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.