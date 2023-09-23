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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هدايت تيمور: هيكل كان يستحق ما هو أكثر من ذلك

احتفالية هيكل
احتفالية هيكل

قالت هدايت تيمور، زوجة الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية، إن محمد حسنين هيكل، كان يستحق ما هو أكثر من ذلك، والمجهود الذي بُذل للحفاظ على تراثه وإحيائه، يرجع لفضل مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي. 

احتفالية محمد حسنين هيكل للصحافة العربية

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وأضافت "تيمور" خلال كلمتها في الاحتفالية التي تقيمها مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، للاحتفال بمئوية الأستاذ، مساء اليوم السبت، بمتحف القومي للحضارة:" هذا بدأنا الاستعداد لهذا اليوم منذ عام، وأخذنا نفكر كيف يكون اللاحتفال بالذكرى المئوية، وأخيرًا قررنًا تنظيم هذا اللقاء الذي يضم رموز العمل الصحفي العربي والعالمي، وتكون مئوية هيكل مناسبة لما تحدث عنه وشارك فيه ونصح به، واحساسه بأهمية متابعة الصحفي ما يحدث بالعالم، وعن أجنحة الصحافة المتابعة المتطورة الواعية التي تحدث عنها الأستاذ هيكل في سبيل تطور المهنة، وهو ما نفذنا بالفعل بالمشاركة مع نقابة الصحفيين، من خلال دورات تدريبية، لدعم وتشجيع ومساهمة المهنة التي انتمى إليها الرجل الذي نجمل اسمه ونحتفي بمئويته اليوم.

 

وأعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية الاحتفال بذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل وحفل تسليم "جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

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