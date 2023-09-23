رئيس ميناء القاهرة الجوى يشيد بالإنجاز الرياضى غير المسبوق للشركة فى بطولة الجمهورية

«إسحاق»: روح العزيمة والإصرار والمثابرة كللت بالإنجاز الكبير

تقدم المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى بخالص التهنئة لفريقى الكرة الشاطئية وفريق الشطرنج على الإنجاز غير المسبوق لأول مرة فى تاريخها، حيث استطاعت فرق شركة ميناء القاهرة الجوى من حصد ميداليتين فضيتين فى منافسات بطولة الجمهورية (56) للشركات والتى أقيمت بمحافظة بورسعيد، حيث حقق فريق الشطرنج المركز الثانى حاصدًا الميدالية الفضية للعام الثانى على التوالى بعد أداء مبهر فى كل مبارياته بدون هزيمة، وكان فريق شركة الميناء هو الأقرب للفوز بالمركز الأول بعد تحقيقه التعادل فى عدد النقاط مع فريق الشرقية للدخان وتم حسم التعادل لصالح الشرقية للدخان بتجميع نقاط الخصوم.

كما حقق فريق الكرة الشاطئية المركز الثانى حاصدًا الميدالية الفضية بعد فوزه فى كل مبارياته التمهيدية ووصوله للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه أمام فريق شركة كهرباء جنوب.

وأشاد إسحاق بروح العزيمة والإصرار والمثابرة التى تحلت بها فرق شركة الميناء المشاركة فى البطولة والتى تكللت بهذا الإنجاز الكبير متمنيًا لهم المزيد من النجاح فى المواسم القادمة.

كما تقدم بالتهنئة اللواء ملاح محمد طه رئيس قطاع التنمية الإدارية ورئيس لجنة النشاط الرياضى وعلى أمين رئيس البعثة كما هنأ كل أفراد البعثة على هذا النجاح الكبير والمشرف، مؤكدًا على الاستمرار فى تقديم كامل الدعم والتحفييز للانشطة الرياضية بالشركة لتحقيق المزيد من الإنجازات.