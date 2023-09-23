بالأرقام.. فرانك كيسيه يخطف الأنظار مع الأهلي السعودي

نجح النجم الإيفواري فرانك كيسيه في خطف الأنظار مع النادي الأهلي السعودي بعد مرور 7 جولات فقط من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2023 – 2024.

وتكشف لغة الأرقام عن المستوى الكبير الذي قدم لاعب الوسط الإيفواري بالقميص الأخضر، ومساهمته بدور كبير في تحقيق الفريق 5 انتصارات من أصل 7 مواجهات خاضها في دوري روشن حتى الآن.

أرقام فرانك كيسيه مع الأهلي خلال الموسم الحالي 📊

شارك في 7 مباريات

سجل 3 أهداف

قام بـ411 تمريرة صحيحة بدقة (91٪)

قدم 10 تمريرات مفتاحية

قام بـ3 مراوغات ناجحة

قام بـ5 تمريرات عرضية دقيقة

نجح في افتكاك الكرة 16 مرة

قطع الكرة 16 مرة

وسقط الأهلي في فخ الهزيمة على يد النصر برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة الكلاسيكو المثيرة التي جمعت بينهما أمس الجمعة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

شهدت المباراة تشكيل فرانك كيسيه هدف الأهلي الأول في المباراة، ليرفع رصيده مع الفريق إلى 3 أهداف في 7 مواجهات خاضها حتى الآن بقميص الراقي منذ الانضمام إليه في موسم الانتقالات الصيفية المنقضي.