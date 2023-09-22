النصر يصنع التاريخ أمام أهلي جدة بالدوري السعودي

استطاع النصر تسطير تاريخ جديد أمام أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.



ونجحت كتيبة البرتغالي كريستيانو رونالدو في كتابة التاريخ خلال مباراة اليوم، والتي انتهت بفوز العالمي برباعية مقابل ثلاثة، في المواجهة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة، حيث لأول مرة في تاريخ العالمي يسجل 4 أهداف في مرمى أهلي جدة بالدوري السعودي.

تفاصيل الكلاسيكو المُثير

تقدم النصر على أهلي جدة في الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فقد سُجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما جاء الهدف الثاني العالمي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، من خلال رأسية مميزة للبرازيلي أندرسون تاليسكا.

فيما قلص الإيفواري فرانك كيسي النتيجة للأهلي في الدقيقة 30، لتكون النتيجة 2/1 لصالح النصر.

بينما عاد تاليسكا ليسجل الهدف الثاني له والثالث للنثر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ب 3/1.

وجاء الهدف الرابع للعالمي عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني من المباراة، وسجل فراس البركان الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، يتساوى النصر مع أهلي جدة في النقاط، حيث حصد كل منهما 15 نقطة، ليحل العالمي في المركز الخامس، بينما يأتي الأهلي في المركز السادس.