شاهد نيمار يتألق بالزي السعودي ويرقص العرضة في اليوم الوطني الـ93

ظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي الهلال السعودي وهو يرتدي الزي السعودي، في اليوم الوطني الـ 93 بالمملكة العربية السعودية، والتي نالت إعجاب الملايين من المتابعين حول العالم.

شارك نيمار نجم نادي الهلال في اليوم الوطني السعودي الـ 93 اليوم وهو يرتدي الملابس السعودية ويبدو سعيدًا للغاية مع الجمهور، وكان يردتي الثوب والشماغ والعقال وأدى اللاعب أيضًا رقصة العرضة السعودية.

وظهر نيمار في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 93 مع عدد من لاعبي نادي الهلال، وكان معه في الفيديو الثنائي السعودي سلمان الفرج ومحمد إبراهيم كنو، في ملعب الزعيم.

نيمار يرقص العرضة

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مقطع اليوم .. نيمار بالعرضة السعودية 😂💚💚💚🇸🇦 pic.twitter.com/38UTxBX7Yg — سهم (@1SMi_) September 23, 2023

صور نيمار من اليوم الوطني السعودي