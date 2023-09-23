عبد الله جمعة يخضع لبرنامج تأهيلي في مران الزمالك اليوم

‏ وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا خاصا لعبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق.

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ويؤدي عبد الله جمعة تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتماثل عبدالله جمعة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة ، وفضل الجهاز الفني وضع برنامج خاص للاعب من أجل تجهيزه بشكل أفضل.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.