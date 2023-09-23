تورم ساق واحدة تدل على إصابتك بـ تجلط الدم

يعد تجلط الدم، الذي تتشكل فيه جلطات الدم (الجلطات الدموية)، أحد الأمراض التي غالبًا ما تتفاقم في الخريف، ونصحت الدكتورة إليزافيتا كودينوفا الروس بأن يكونوا على دراية بكيفية ظهور هذا الاضطراب الذي قد يهدد الحياة.

والتخثر هو التصاق جلطة دموية بجدار الوريد، وقالت الطبيبة في تعليق لقناة سان بطرسبرغ التلفزيونية: "إنه أمر خطير لأنه يمكن أن ينفصل ويطير إلى الرئتين ويغلق تجويف الشريان ويبدأ المريض في الشعور بنقص الأكسجين".

وفي حديثها عن الأعراض المحتملة لجلطة دموية، حددت عالمة الأوردة كودينوفا ثلاثة أعراض رئيسية:

تورم ساق واحدة.

آلام العضلات (الخفيفة والشديدة)، والتي تشتد أثناء المشي أو الوقوف.

احمرار الجلد (احتقان الدم) الذي يحدث في المنطقة التي بها جلطة دموية أو على الوجه أو الأغشية المخاطية.

وأشارت الأخصائية إلى أنه في حالة ملاحظة اثنين من كل ثلاثة أعراض، عليك طلب المساعدة الطبية على الفور.

للوقاية من تجلط الدم، أوصى أخصائي الأوردة بالتوقف عن التدخين، وشرب كمية كافية من الماء النظيف، والحفاظ على المستوى المطلوب من النشاط البدني، والتحكم في استهلاك السكر والأطعمة الدهنية والكحول.