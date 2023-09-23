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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لافروف يدعو العالم إلى منع الإنزلاق في حرب كبيرة

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

 

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، العالم إلى منع الانزلاق في حرب كبيرة.

 

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لافروف يصل إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

 

وقال لافروف  من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت "إن البشرية تقف مرة أخرى اليوم، كما حدث كثيرا في الماضي، على مفترق طريق"، مضيفا أن "تطور التاريخ يعتمد علينا وحدنا؛ ومن المصلحة المشتركة منع الانزلاق إلى حرب كبيرة وانهيار آليات التعاون الدولي التي أنشأها الأسلاف بشكل كامل".

ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أخذ زمام المبادرة لعقد "قمة المستقبل" العام المقبل، مضيفا "أنه لا يمكن ضمان نجاح هذا المسعى إلا من خلال تكوين توازن عادل لمصالح جميع البلدان الأعضاء مع احترام الطبيعة الحكومية الدولية لمنظمتنا".

وكانت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انطلقت سابقا في دورتها الثامنة والسبعين بنيويورك بحضور قادة وزعماء العالم لتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

 

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