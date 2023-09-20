الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لافروف يصل إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

وصل الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى نيويورك اليوم الأربعاء، لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

txt

لافروف: الولايات المتحدة تواصل الحرب ضد روسيا

txt

لافروف: روسيا مستعدة لبحث كافة المبادرات الجادة للتسوية

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن لافروف لديه جدول زمني مكثف ولقاء كل 10 دقائق في نيويورك".

وأضاف أن لافروف سيشارك في فعاليات أخرى لعدد من المنظمات، مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومجموعة "بريكس"، ومجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، كما سيجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

لا خطط للقاء لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن

وأشار نيبنزيا إلى أنه لا خطط للقاء لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وأن الولايات المتحدة لم تطلب عقد اجتماعات ثنائية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن روسيا، ستدرس مثل هذا الاقتراح إن طرح.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه من المقرر أن يعقد لافروف نحو 20 اجتماعا ثنائيا في نيويورك، وسيكون الحدث الرئيسي على جدول أعماله، الكلمة التي سيلقيها خلال المناقشة السياسية للجمعية العامة في 23 سبتمبر الجاري.

مواد متعلقة

لافروف: "من أنشأوا نظام كييف يعرفون كيفية التعامل معه"

لافروف يكشف سبب رفض روسيا للترويج لصيغة السلام الأوكرانية

الخارجية الروسية: لافروف سيترأس وفد موسكو في مجموعة العشرين

لافروف: قادة البريكس يتعاملون مع القضايا الأبرز في العالم على عكس نظرائهم الغربيين
الجريدة الورقية