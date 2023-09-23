بصناعة بن شرقي .. الريان يفوز على العربي في الدوري القطري

نجح الريان الفوز على نظيره العربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أحمد بن علي في منافسات الجولة الرابع في دوري نجوم إكسبو.

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انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الريان والعربي بدون أهداف على ستاد أحمد بن علي.

أجرى مدرب الريان تغيرا بخروج إبراهيم الحسن ونزول أشرف بن شرقي في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وحصل عبد العزيز حاتم على البطاقة الحمراء في الدقيقة 73 من أحداث المباراة.

في الدقيقة الأخيرة من اللقاء صنع أشرف بن شرقي هدفًا ثمينًا لي رودريغو مورينو في الدقيقة 97 من اللقاء .

ليطلق حكم المباراة صافرة أحداث اللقاء بفوز الريان على العربي القطري بهدف دون رد على ستاد أحمد بن على.

بهذه النتيجة، يتصدر الريان القطري صدارة دوري نجوم إكسبو برصيد 12 نقطة، فيما توقف رصيد العربي عند النقطة 3 محتلا المركز السابع.