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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 10 أشخاص بعد انفجار شاحنة ملغومة بوسط الصومال

انفجار شاحنة ملغومة
انفجار شاحنة ملغومة

 

لقي 10 اشخاص مصرعهم  بعد انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش وسط الصومال وفقا لوكالة الأنباء رويترز.

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يذكرأن، قتل 30 من المليشيات الإرهابية، فى عملية عسكرية لقوات الجيش الصومالى فى ولاية (جلمدج) الإقليمية وسط البلاد.

 

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، عن بيان لوزارة الإعلام الصومالية قوله "إن هذه العملية تأتي في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملياتها ضد مليشيات الخوارج في مناطق بجنوب ووسط الصومال".

 

وأشار البيان إلى تمكن الجيش الصومالي خلال العمليات العسكرية التي نفذها بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين، في تقويض قدرات مليشيات الخوارج وتحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في البلاد.

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