أول قافلة مساعدات من الصليب الأحمر تصل إلى كاراباخ

دخلت قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، إقليم ناغورنو كاراباخ، هي الأولى منذ الهجوم الخاطف الذي شنته قوات أذربيجان على هذه المنطقة الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت مسؤولة في الصليب الأحمر الدولي التقى بها مراسل الوكالة عند نقطة التفتيش الأرمينية في كورنيدزور لدى عبور القافلة، إن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبرت ممر لاتشين لتنقل 70 طنا من المساعدة الإنسانية للسكان».

ووفق وكالة «رويترز» قال أفراد من عرقية الأرمن يعيشون في كاراباخ، إنهم محاصرون بشكل أساسي في الإقليم، ولديهم القليل من الطعام، أو الكهرباء، أو الوقود، ودعوا القوى الكبرى إلى مساعدتهم.

وأرسلت روسيا مساعدات أيضا.

وقالت موسكو في وقت سابق، إن المقاتلين الأرمن في ناغورنو كاراباخ بدأوا تسليم أسلحتهم بعد سيطرة أذربيجان على الإقليم في الأسبوع الماضي في هجوم خاطف.

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