الشارقة يضرب النصر ويزيد أوجاعه في الدوري الإماراتي

حقق فريق نادي الشارقة الإماراتي الانتصار على نظيره النصر بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإماراتي للمحترفين للموسم الحالي 2023 – 2024.

الشارقة يخطف انتصار مثير من النصر

سجل هدف نادي الشارقة الوحيد في اللقاء اللاعب عبدالله غانم في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، وبالرغم من سيطرة أصحاب الأرض على اللقاء لكن الضيف كان ثقيلًا ماكرًا ونجح في خطف الثلاثة نقاط ليرتقي للمركز الخامس في جدول الترتيب.

بتلك النتيجة رفع نادي الشارق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس من الترتيب من انتصارين وهزيمة، ومعه ثاني أقوى خط هجوم في البطولة خلف نادي الجزيرة.

على الجانب الأخر استمر نادي النصر في المركز الرابع عشر من الترتيب والأخير بدون رصيد من النقاط، ليكون في وقف صعب للغاية مع بداية الموسم الحالي بدون أي انتصار أو تعادل أو نقاط، ويمتلك أضعف خط دفاع في البطولة بـ 8 أهداف سكنت شباكه.