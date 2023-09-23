سقوط طائرة روسية تابعة لقوات فاجنر في مالي

تحطمت طائرة شحن تابعة لقوات فاجنر الروسية، من طراز Il-76 في مالي في مطار جاو، وتزعم التقارير أنه يتم استخدام هذه الطائرة من قبل شركة قوات فاجنر الروسية.

وأعلنت مصادر بالجيش المالي، أنّ الطائرة التي سقطت قرب مطار جاوا العسكري تنقل معدات وفرقا عسكرية.

وفي الشأن ذاته، كشفت وسائل إعلام تابعة لقوات فاجنر الروسية، إنّ الطائرة التي تحطمت في مالي مستأجرة وتابعة للقوات الجوية المالية.

وأوضحت وسائل الإعلام التابعة لقوات فاجنر، أنّ الطائرة التي تحطمت في مالي لم يتم إسقاطها والخطأ كان من الطيار، مؤكدة على أنّ الطائرة مستأجرة من قبل جماعات في مالي.

ووفقا لوسائل إعلام دولية، فإنّ أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي.

طائرة الشحن الروسية Il-76، هي ناقلة جوية استراتيجية متعددة الأغراض، ثابتة الأجنحة، ذات أربعة محركات، صممها مكتب تصميم إليوشن التابع للاتحاد السوفيتي كسفينة شحن تجارية في عام 1967، لتحل محل أنتونوف An-12.

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