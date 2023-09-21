مالي تحت حصار الجهاديين الحياة في تمبكتو "لا يمكن الدفاع عنها"

يواجه سكان تمبكتو في شمال مالي منذ عدة أسابيع وضعا يصفه البعض بأنه "حصار جهادي".

اعتقدوا في البداية أنهم كانوا أكثر ترهيب عندما أعلن الجهاديون الحصار، كما تقول شخصية محلية في المجتمع المدني. واليوم، ويعيش سكان تمبكتو، المعزولون تقريبا عن بقية العالم، الواقع الكامل للتهديد.

يقول عبد العزيز محمد يحيى: "اعتقدنا أنها مجرد رسائل صوتية لزرع الذهان، اليوم، بصراحة، ما نعيشه هو بالضبط الحصار".

وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي تحالف جهادي تابع لتنظيم القاعدة يقاتل منذ سنوات ضد الدولة المالية، في سلسلة من الرسائل في أوائل أغسطس عن إعلان "الحرب في منطقة تمبكتو".

ولن تمر الشاحنات القادمة من الجزائر أو موريتانيا أو أي مكان آخر بعد الآن، كما حذر طلحة أبو هند، القائد المحلي لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين. أولئك الذين يتحدون الحظر سيتم "استهدافهم وإشعال النار فيهم".

شهادات جمعتها وكالة فرانس برس

الشهادات التي جمعتها وكالة فرانس برس، على الفور وعبر الهاتف تحكي قصة الحياة منذ ذلك الحين لعشرات الآلاف من سكان "مدينة 333 قديسا" ، "لؤلؤة الصحراء" بتاريخها وتراثها الممتدين منذ قرون ، حيث لم تعد الشاحنات تدخل ، والتي لا يغادر منها المرء إلا على مسؤوليته الخاصة ، حيث تبدأ الضروريات الأساسية في النفاد والتي ، من بعيد وواسع في الوقت الحالي ، تتساقط القذائف.

بعض الشهود يتحدثون في العلن ، ويطلب آخرون عدم الكشف عن هويتهم من أجل سلامتهم ، كما تؤكد وكالة فرانس برس.

وقال أحد السكان الذين عادوا لتوه إلى تمبكتو إنه على الطريق من غوندام، على بعد 80 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، كان وحيدا تقريبا على دراجة نارية.

وأضاف "التقيت فقط بجهاديين مدججين بالسلاح يحملون رشاشات عيار 12.7 ملم على دراجات نارية".

ولأن الطريق كان خطيرا للغاية، قدم نهر النيجر، الذي يتدفق إلى الجنوب، حلا لنقل البضائع والأشخاص.

اختفى هذا النداء في 7 سبتمبر مع الهجوم الذي ألقي باللوم فيه على الجهاديين الذي قتل عشرات المدنيين على متن العبارة تمبكتو. تم إيقاف الملاحة حتى إشعار آخر ، كما يقول وكيل شركة النهر.

أما بالنسبة للخطوط الجوية، فقد ألغت سكاي مالي، وهي الوحيدة التي تخدم تمبكتو، رحلاتها بعد هجوم بقذيفة في محيط المطار.

في المدينة ، انخفضت التجارة "إذا تجولت في المدينة، ستجد الشاحنات متوقفة ولا يمكنها التحرك. لا توجد شاحنة تدخل تمبكتو اليوم"، قال عمر بركة، الذي يرأس جمعية شبابية، وفقا لوكالة فرانس برس.

"نحن في أزمة هناك الكثير من السكر مثل الحليب، الزيت الذي لا يأتي إلى المدينة"، r_enchérit بابا محمد، صاحب متجر، "إذا استمر الأمر على هذا النحو ، فستغلق الكثير من المتاجر" ، كما يقول.

في هذه المنطقة، يدفع المستهلكون بالفعل ثمن الندرة والمضاربة، وقال بركة "لتر البنزين يكلف 1 فرنكا (250.1 يورو) بينما كان الناس يدفعون 9 فرنك".

في ضوء كل ما سبق، من المهم توضيح أن السلطات المالية لم تتحدث أبدا عن حصار جهادي لوصف الوضع في تمبكتو.